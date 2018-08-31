Axon 9 Pro aklınızı başınızdan alacak!

ZTE'den aklınızı alacak yeni bir amiral gemirisi duyurusu geldi. IFA 2018 etkinliği kapsamında duyurulan Axon 9 Pro, çentikli 6.21" FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 845 yonga seti, Sony IMX363 sensörlü 12 MP + 20 MP çift arka kamerasıyla tam bir canavar konumunda.

IP68 sertifikasıyla suya dayanıklı bir model olacak olan Axon 9 Pro'da 4.000 mAh'lık batarya, Quick Charge 4.0 desteği ile birlikte hızlı ve kablosuz şarj imkanı da sunacak.

Genel olarak telefonun özelliklerine bakacak olursak;

6.21" (2248 × 1080 pixel) Full HD+ 18:7:9 AMOLED Ekran

2.8GHz - 8 Çekirde , Snapdragon 845 ve Adreno 630 GPU

6GB RAM, 128GB Depolama Alanı

Android 8.1 (Oreo)

Çift SIM (Nano + Nano)

12MP+20 MP Sony IMX363 sensörlü arka kameralar

20MP ön (selfie) kamerası

Parmak İzi Sensörü

Suya Dayanıklı (IP68)

Boyut: 158.5 x 74.5 x 7.9 mm

USB Type-C, Çift Hoparkör, Dinamik Stereo ve Dolby Audio özelliği

4,000mAh batarya (Quick Charge 4.0 ve kablosuz şarj desteği)

İlk aşamada sadece tek renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan ZTE Axon 9 Pro, 650 euro fiyat etiketiyle bizlerle buluşacak. Cihaz ilk olarak Almanya'da piyasaya çıkacak ve daha sonra global olarak piyasaya sürülecek.

Kaynak: Teknolojioku

