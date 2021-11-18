HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ay tutulması canlı izlenecek mi? Ay tutulması ne kadar sürecek?

Ay tutulması canlı izlenecek mi? Ay tutulması ne kadar sürecek?

18.11.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21. yüzyılın en uzun Ay tutulması olarak bilinen tutulmaya az bir süre kaldı. 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye gibi rekor bir sürede gerçekleşecek. Peki Ay tutulması canlı izlenecek mi? Ay tutulması ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

Ay tutulması canlı izlenecek mi? Ay tutulması ne kadar sürecek?

Ay tutulması olarak bilinen tutulmaya kısa bir süre kaldı. 19 Kasım günü 580 senenin en uzun Parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Yaklaşık 3 buçuk saat sürecek olan tutulmanın canlı izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Peki Ay tutulması canlı izlenecek mi?

AY TUTULMASI CANLI İZLENECEK Mİ?

Yarın meydana gelecek 580 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım başladı. Rekor uzunluktaki tutulma toplamda 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Ay tutulması 19 Kasım 2021 Cuma tarihinde gözlenecek.

NASA tutulmanın 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çinin bazı bölgelerinden izlenebileceğini duyurdu. Tutulma Türkiye'den ise görülemeyecek. Bu doğa olayı sırasında ay kırmızımsı bir renk alacak. Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında yer alacak, yörüngesini yavaşlatacak. Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak.

2021 yılının gökyüzü takvimine göre, yılın son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir tutulma olarak gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Ay tutulması ne zaman?Ay tutulması ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Aldığı dairede bir gün bile oturamadı, tüm borçlar üzerine kaldı

Aldığı dairede bir gün bile oturamadı, tüm borçlar üzerine kaldı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.