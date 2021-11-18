Ay tutulması canlı izlenecek mi? Ay tutulması ne kadar sürecek?

Ay tutulması olarak bilinen tutulmaya kısa bir süre kaldı. 19 Kasım günü 580 senenin en uzun Parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Yaklaşık 3 buçuk saat sürecek olan tutulmanın canlı izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Peki Ay tutulması canlı izlenecek mi?

AY TUTULMASI CANLI İZLENECEK Mİ?

Yarın meydana gelecek 580 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım başladı. Rekor uzunluktaki tutulma toplamda 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Ay tutulması 19 Kasım 2021 Cuma tarihinde gözlenecek.

NASA tutulmanın 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çinin bazı bölgelerinden izlenebileceğini duyurdu. Tutulma Türkiye'den ise görülemeyecek. Bu doğa olayı sırasında ay kırmızımsı bir renk alacak. Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında yer alacak, yörüngesini yavaşlatacak. Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak.

2021 yılının gökyüzü takvimine göre, yılın son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir tutulma olarak gerçekleşecek.

