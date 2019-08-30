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'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bir araya gelen gönüllüler, belediyenin desteği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Boztepe Mahallesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.

'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bir araya gelen gönüllüler, belediyenin desteği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Boztepe Mahallesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.
Kendilerine 'Ay Yıldız Ekibi' adını veren gönüllü vatandaşlar Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın desteği ile 'Boztepe'yi Bayraklandıralım' projesi kapsamında Boztepe Mahallesi'ni 13 Türk bayrağıyla süsledi. Kaleiçi Mahallesi ile Boztepe Mahallesi'ni birbirine bağlayan tarihi Kemere Köprüsü'ne dev Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Fatih Sultan Mehmet'in resimlerinin yer aldığı bayraklar asıldı. Ev ve işyerleri ile kale duvarlarına asılan Türk bayrakları muhteşem bir görüntü oluşturdu. İlçeye gelen turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gönüllü vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Boztepe Mahallesi'ne 600 metrekarelik bayrak yaptırıp asmayı planladıkları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı

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