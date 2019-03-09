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Ayağında apse oluşan yaban ördeği tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Tunceli’de ayağında oluşan apse nedeniyle uçamayan ve halk arasında Bahri olarak bilinen yaban ördeği tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Pülümür İlçesi’ne bağlı Kırklar Köyü’nde uçamayan yaban ördeğini gören Taner Doğan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.

Ayağında apse oluşan yaban ördeği tedavi altına alındı

Tunceli’de ayağında oluşan apse nedeniyle uçamayan ve halk arasında Bahri olarak bilinen yaban ördeği tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pülümür İlçesi’ne bağlı Kırklar Köyü’nde uçamayan yaban ördeğini gören Taner Doğan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, aldıkları yaban ördeğini tedavisinin yapılması amacıyla Tunceli’de Veteriner Hekim Baran Kar’a götürüldü. Kar, tarafından tedavisi yapılan yaban ördeğinin bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
Bacağındaki apse nedeniyle yaban ördeğine tedavi uyguladıklarını belirten Veteriner Hekim Baran Kar, "Yaptığımız tedavi apseyi indirici. Bir iki gün gözetim altında tutup ondan sonra doğal hayatına salacağız. Balıkçıl bir kuş. Göç yolunda eşini kaybetmiş ya da bulunduğu bölgede yaşadığını tahmin ediyoruz. Şu an sağlık durumu çok iyi" dedi.

Ayağında apse oluşan yaban ördeği tedavi altına alındı

Ayağında apse oluşan yaban ördeği tedavi altına alındı

Ayağında apse oluşan yaban ördeği tedavi altına alındı

Ayağında apse oluşan yaban ördeği tedavi altına alındı

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