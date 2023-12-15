Ayak ağrısı şikayetiyle gitti, topuğundan çıkan tel şoke etti! Tam 37 santim

Meke Mahallesi’nde yaşayan Nazika Kandemir, evde oturduğu sırada topuğunda bir ağrı hissetti. Ağrının geldiği bölümden tel çıktı. Bu şekilde bir telin kendi kendine çıkmasına ve hatta bacağında olmasına bir anlam veremeyen Kandemir ve ailesi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede Kandemir’in ayaktan 37 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı. Ardından çekilen röntgende Kandemir’in ayağında 5 parça halinde başka tellerin olduğu ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Telin nereden geldiğini bulmak için ikisi özel olmak üzere hastane yönetimleri ile görüşen aile bir cevap alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nazika Kandemir, “Bu olay olmadan önce ayağımda kaşıntı ve bazen ağrı hissediyordum. Bir anda bu tel çıktı. Hastaneye gittik, ayağımda 5 parça halinde başka tellerin de olduğu söylendi. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Fakat bu telin nereden geldiğini öğrenmek, bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyorum” diyerek avukatı kanalıyla olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA







