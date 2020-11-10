Ayak ağrısına ne iyi gelir? Ayak ağrısı nasıl geçer?

Ayak, bağlar, karmaşık kemikler, kaslar ve tendonlardan oluşur. Tüm vücudumuzu taşıyan ayakların ağrıması halinde tüm vücudumuz bu ağrıdan etkilenir. Peki neden ayaklarımız ağrır, ayak ağrısına ne iyi gelir? Tüm bu soruları, sizler için cevaplandırdık. Ayak Ağrısı Neden Oluşur? Yazımıza bu konuda en merak edilen sorulardan biri olan “Ayak ağrısı neden oluşur?” sorusu ile başlayalım. Ayak, belirli karmaşık yapıları içinde barındırır. Bu karmaşık yapıları özetleyecek olursak; birçok kemik, kaslar, tendonlar, bağlar, deri, sinir ve eklem diyebiliriz. Bunlardan herhangi birinin gerektiği gibi çalışmaması vücudunuzda ağrıya sebep olabilir. Ayaktaki bu yapıların dışarıdan darbe alması ya da içeride herhangi bir sorunun oluşması ayağınızda ağrı olarak ortaya çıkar. Yaralanma, aşırı ayakta durma veya ayağı oluşturan yapıların iltihaplanması sonucunda da ayak ağrıları görülebiliyor. Bunların haricinde ayak ağrısının bazı yaygın nedenleri vardır. Bunları sıralayacak olursak; Tümörler,

Kırıklar,

Batık ayak tırnakları,

Diyabetin sebep olduğu sinir hasarı,

Nasır,

Düz tabanlık,

Kemik çıkıntıları. Bu gibi rahatsızlıklar da ayak ağrısı yapar. Uzun süreli ayak ağrıması halinde hemen bir doktora başvurmanızı öneririz. Ayak ağrılarını, ağrıyan bölgeye göre ayırabiliriz. Ağrıları ayırmamızdaki sebep ise ağrıyan bölgeye göre farklı tedavi yöntemi uygulanmasıdır. Bunun yanı sıra ağrıyan bölgeye göre, ayak ağrısının temelinde hangi sağlık sorununun yattığını da anlayabilirsiniz. Bu ağrıları bölgelere göre ayıracak olursak; ayak üstü ağrısı, ayak altı ağrısı ve ayak çukuru ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hemen Hemen Herkeste Görülen Ağrı: Ayak Altı Ağrısı Ayak ağrısının en sık görüldüğü bölge ayak altı, yani ayağın tabanıdır. Ayak altı ağrısının sebebi ayak tabanında bulunan fasya adındaki kalın doku topuk kemiğini parmaklara bağlayan bağdır. Plantar Fasiit olarak bilinen bu durum topuk altındaki ağrıların en yaygın nedenidir. Ayak altından kastımız; topuklar, ayak çukuru ve ayak tabanıdır. Ayak çukurunda ağrı da ayak altı ağrısına dahil olmaktadır. Çok fazla ayakta kalmak, aşırı spor yapmak, aşırı yürümek gibi şeylerden dolayı meydana gelen bir ağrıdır. Ayak Üstü Ağrısı Ayak altı ağrısı kadar sık rastlanmasa da ayak üstü ağrısı da görülen ağrılardan biridir. Sık görülen topuk dikeni veya kemik zedelenmelerinden dolayı meydana gelir. Bunun yanı sıra yanlış yapılan antrenmanlar, fazla kilolar ve yanlış ayakkabı seçimi de ayak üstü ağrısına sebep olmaktadır. Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir? Öncelikle hafif ayak ağrılarını kendi kendinize tedavi edebilseniz de uzun süreli ayak ağrıları için muhakkak bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Çünkü uzun süreli ve çok ağrılı olan ayak rahatsızlıkları yalnızca ayak ağrısı olmayabilir. Belli başlı hastalıkların bir sonucu olarak da kendini gösterebilir. İlk olarak az ağrılı ayak ağrılarını evde nasıl geçirebileceğinizi anlatmak istedik. Evde ağrıyı geçirmek için yapmanız gereken müdahalelerden ilki soğuk masajdır. Buz ile ayağınıza yapacağınız 15-20 dakikalık bir masaj ayak ağrınızı geçirecektir. Aşırı antrenman yapmanızdan dolayı ayağınız ağrıyorsa dinlenmenizi, fazla oturmaktan dolayı ağrıyorsa ise hareket etmenizi tavsiye ederiz. Karanfil yağı ile ayağınıza masaj yapmak da ayak ağrısını geçirmeye yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra ağrı kesicilerle de ağrıyı hafifletebilirsiniz. Tüm bunları yapmanıza rağmen ayak ağrınız hala devam ediyorsa, doktora gitmenizi tavsiye ederiz.

Ayak Altı Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Tüm vücudu taşıyan ayaklar, günün yorgunluğundan dolayı ağrıyabilir veya şişebilir. Bu normal bir taban ağrısıdır. Bu ağrıyı yukarıda önerdiğimiz ve evde kendinizin uygulayabileceği tedaviler ile geçirebilirsiniz; fakat bunun haricinde oluşan ayak ağrıları başka hastalıkların belirtisi olabilir. Peki, ayak altı ağrısı hangi hastalığın belirtisidir? İlk olarak bu hastalıklardan biri kemik hastalığıdır. Eğer sürekli olarak ayaklarınız ağrıyorsa kemik hastalığına sahip olabilirsiniz. Bu hastalığın haricinde topuğunuzda bulunan topuk dikeni de ayak tabanının ağrımasına yol açabilmektedir. Bitkisel Tedavi Yöntemleri İle Ayak Ağrısını Geçirmek Mümkün! Buz tedavisi ve egzersiz tedavisinin haricinde de evde ayak ağrınızı geçirmeniz mümkün. Hemen hemen her evde bulunan bitkisel yiyecekler ile de ayak ağrısı geçirilebilir. Bunlardan en çok bilineni epsom tuzudur. Bir leğenin içine su doldurduktan sonra üç kaşık epsom tuzunu suyun içine atın. Ayaklarınızı bu suyun içinde yaklaşık yirmi dakika kadar bekletin. Evinde epsom tuzu bulunmayanlar, sirke ile de aynı işlemi yaparak ayak altı ağrısına iyi gelecek bir tedavi uygulayabilir. Bir leğenin içine bir miktar sirke döktünden sonra yaklaşık on beş dakika ayaklarınızı suyun içinde bekletmeniz gerekmektedir. Bu yöntem de epsom tuzu kadar etkili olacak olan bir yöntemdir.