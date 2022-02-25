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Ayak bakımı için kuaföre gitmeye gerek olmadığını biliyor muydunuz? Karbonatla ayak bakım tarifleri sizlerle...

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karbonatın farklı alanlarda kullanıldığını bilmeyen yok. Peki, kişisel bakım konusunda da karbonattan yardım alabileceğinizi söylesek? Özellikle ayak bakımında mucizeler yaratmanız mümkün. Neredeyse her evde bulunan karbonatla ayak bakımınızı pratik bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tek şey, doğru tarifleri öğrenmek!

Ayak bakımı için kuaföre gitmeye gerek olmadığını biliyor muydunuz? Karbonatla ayak bakım tarifleri sizlerle...

Ayaklar, gün içinde en fazla yorulan uzuvların başında yer alıyor. Durum böyle olunca da ortaya çatlak, nasır ya da soyulma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Karbonat yardımıyla kuaföre gitmenize gerek kalmadan, dilediğiniz zaman ayaklarınıza bakım yapma şansınız var. Nasıl mı? İşte bu tariflerle!

PRATİK MALZEMELERLE AYAKLARINIZ YUMUŞACIK OLSUN

Bu tarifi yapabilmek için 1 kova sıcak su, 4 yemek kaşığı karbonat, 1 kaşık zeytinyağı ve 1 kaşık limon suyuna ihtiyacınız var.

  • Bütün malzemeleri sıcak su dolu kovaya dökün.

  • Ayaklarınızı yaklaşık 10 dakika boyunca bu suyun içinde ovun.

  • Ovalama işleminin ardından 5 dakika daha suda bekletin.

  • Haftada 2 ya da 3 kez uygulamanız yeterli.

  • Düzenli uyguladığınızda yumuşak ve bakımlı ayaklara kavuşabilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKE İLE AYAK MANTARINA ÇÖZÜM

Ayak mantarı, pek çok kişinin sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklardan biri. Bunun çözümü ise evde uygulayabileceğiniz basit bir tarif! 2 litre sıcak su, 5 yemek kaşığı karbonat ve 1 bardak elma sirkesi ile ayaklarınıza bakım yapabilirsiniz.

  • Malzemeleri bir kovanın içine dökün ve iyice karıştırın.

  • Ayaklarınızı bu karışımın içinde yarım saat kadar bekletin. İşte bu kadar!

  • Haftada 2 ya da 3 defa uygulamanız yeterli.

AYAK BAKIMINDA KARBONAT MUCİZESİ

Karbonatı hem kuru hem ıslak halde kullanmak mümkün. Ayaklar için karbonat kullanılarak yapılabilecek pek çok tarif var. Biraz sıcak su, 1 yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı sirke ile derinlemesine bir bakım yapabilirsiniz.

  • Bütün malzemeleri bir kova içine koyun. Üzerine göz kararı sıcak su ekleyin.

  • Ardından malzemeleri güzelce karıştırın.

  • Ayaklarınızı bu suyun içinde 5-10 dakika boyunca bekletin. Sonrasında güzelce temizleyin.

  • Bu sayede ayak ağrılarınız dinecek!

  • Dilerseniz uygulama sonrasında ayaklarınızı bir süre yukarı kaldırıp kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz.


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