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  4. Ayak büyüklüğü efsane çıktı ama... Burun büyüklüğü çok şey anlatıyor

Ayak büyüklüğü efsane çıktı ama... Burun büyüklüğü çok şey anlatıyor

16.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır erkeklerin ayak boyunun penis boyu ile ilişkili olabileceği efsanesine inanıldı. Bu inanış bilimsel kanıtlarla çürütüldü. Ancak yeni yapılan bir çalışma, önemli bir vücut parçasının boyutunun erkeğin penisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor. Bir erkeğin penis boyunun uzunluğunu burnunun büyüklüğünden anlaşılabileceği öne sürüldü.

Ayak büyüklüğü efsane çıktı ama... Burun büyüklüğü çok şey anlatıyor

Uzun yıllar boyunca bir erkeğin ayaklarının büyüklüğünün, büyük bir penisi olup olmadığının anlaşılabileceği yönünde bir efsaneye inanıldı. Ancak bu teorinin bir efsane olduğu ortaya çıktı, çünkü yakın zamanda yapılan bir araştırma, bir erkeğin penis boyutunu burnun büyüklüğü sayesinde anlaşılabileceği öne sürüldü.

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Japonya'da yakın zamanda yapılan bir araştırma, daha büyük burunlu erkeklerin penis boyunun en az 12 cm olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, daha küçük burnu olan erkeklerin 10 cm’lik penisleri olduğu öne sürüldü.

AYAK BOYU İLE İLİŞKİ KURULAMADI

Kyoto Valiliği Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları çalışmada erkeklerin farklı uzuvlarını ölçerek aralarında bir ilişki olup olmadığını araştırdı. Daha sonra farklı vücut bölümleriyle karşılaştırıldı ve ayak büyüklüğü ile penis uzunluğu arasında hiçbir bağlantı bulunamadı.

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Basic and Clinical Andrology dergisinde yayınlanan bilim insanları şunları yazdı: "Burun boyutunun SPL (gerilmiş penis uzunluğu) ile ilgili olması, penis uzunluğunun yaş, boy veya vücut ağırlığı ile belirlenmeyebileceğini, ancak zaten doğumla belirlendiğini gösteriyor. Sonuçlar çok net olmamakla beraber, penisin veya yüz özelliklerinin büyüme sürecini anlamak, fetal androjen seviyelerini tahmin etmek ve erkek genital fonksiyonlarını takip etmek için çok önemli olabilir."


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Anahtar Kelimeler:
penis burun
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