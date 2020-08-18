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Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ayaklarımız gün içinde uzun saatler ayakkabının içinde kalınca ister istemez terliyor ve bu ter ayakkabının içinde kuruyor. Ter başlı başına kokusuz olsa da oluşturduğu bazı bakteriler ayak kokusuna neden olabilir. Siz de birçok insan gibi ayak kokusundan muzdaripseniz bu yöntemler çok işinize yarayacak. Çünkü doğal yollarla ayak kokusundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz!

Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...

Ayaklarınız uzun süre kapalı kaldığında ve terlediğinde meydana gelen koku çoğu zaman çok rahatsız edici oluyor. Koku, çoğu zaman sosyal hayatınızı etkiler ve sizi utandırır. Peki, ayak kokusunu gidermek için ne yapmak gerekir? Bu durumdan kurtulmak istiyorsanız önereceğimiz yöntemleri dikkate alabilirsiniz. İşte ayak kokusunu önlemenin yolları…

KARBONAT

Karbonat, derinizdeki pH dengesini sağlar ve bakterileri azaltır. Bu sebeple ayak kokusu için en etkili yöntemlerden biridir.

  • 1 litre kadar ılık suyun içine 1 yemek kaşığı karbonat serpin.

  • 15 - 20 dakika boyunca ayaklarınızı suyun içinde bekletin.

  • Derinizin suyu iyice emmesi için bekleyin.

  • Bu işlemi yaklaşık 2 hafta boyunca her gece tekrarlayın.

  • Ayrıca ayakkabılarınızı giyerken ayakkabınızın ve çoraplarınızın içine biraz karbonat serpin.

ÇAY

Siyah çayın içindeki tanik asit dediğimiz madde ayak kokusuna sebep olan bakterilerin ölmesini sağlar. Ayrıca gözenekleri de kontrol altına alır ve terlemeyi engeller.

  • 3 bardak suyun içine 2 adet siyah poşet çay koyun ve kaynatın.

  • Karışım çok sıcak olacağı için biraz soğutabilmek adına aynı ölçüde soğuk su ile karıştırın.

  • 15 - 20 dakika ayaklarınızı suyun içinde bekletin.

  • 1 hafta boyunca her gün bu işlemi tekrarlayın.

    • SİRKE

    Sirkenin asidik yapısında bakteriler barınamaz. Ayak kokusunu ortadan kaldırma konusunda çok etkilidir. Özellikle elma sirkesi tercih edebilirsiniz.

    • 6 bardak suyun içine 1 fincan elma sirkesi karıştırın.

    • Ayaklarınızı sirkeli suda 15 - 20 dakika bekletin.

    • En son ayaklarınızdaki sirke kokusunu gidermek için sabunlu su ile yıkayın ve kurulayın.

    LAVANTA YAĞI

    Lavanta yağı kokuya sebep olan bakterileri temizlemek için oldukça faydalıdır. Ayrıca ayak mantarını da önler ve ayaklarınızın güzel kokmasını sağlar.

    • Ayaklarınızı sokabileceğiniz bir leğeni ılık suyla doldurun.

    • İçine 10 - 15 damla lavanta yağı damlatın.

    • Ayaklarınızı 20 dakika suyun içinde bekletin.

    • Birkaç gün boyunca günde 2 kez bu işlemi tekrarlayın.

    ŞEKER

    Şeker kullanarak hem ayaklarınızdaki ölü deriden hem de nasır probleminizden kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda bu yöntem; nasırı engeller, ayaklarınızın yüzeyini pürüzsüz ve temiz hale getirir. Böylelikle ayak kokusundan da kurtulmuş olursunuz.

    • Şeker, temiz su ve alkol karışımı hazırlayın. (Alkol yüzde 91 ve üzeri olmalı)

    • Kalın bir karışım olması için şeker oranını artırabilirsiniz.

    • Alkol suyun beşte biri oranda olacak şekilde ayarlayın.

    • Ayaklarınızı 10 dakika bu karışım ile fırçalayın ve yıkayın.

    • Haftada en az 3 kez bu işlemi tekrarlayın.
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