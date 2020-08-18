Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...

Ayaklarınız uzun süre kapalı kaldığında ve terlediğinde meydana gelen koku çoğu zaman çok rahatsız edici oluyor. Koku, çoğu zaman sosyal hayatınızı etkiler ve sizi utandırır. Peki, ayak kokusunu gidermek için ne yapmak gerekir? Bu durumdan kurtulmak istiyorsanız önereceğimiz yöntemleri dikkate alabilirsiniz. İşte ayak kokusunu önlemenin yolları…

KARBONAT

Karbonat, derinizdeki pH dengesini sağlar ve bakterileri azaltır. Bu sebeple ayak kokusu için en etkili yöntemlerden biridir.

1 litre kadar ılık suyun içine 1 yemek kaşığı karbonat serpin.

15 - 20 dakika boyunca ayaklarınızı suyun içinde bekletin.

Derinizin suyu iyice emmesi için bekleyin.

Bu işlemi yaklaşık 2 hafta boyunca her gece tekrarlayın.

Ayrıca ayakkabılarınızı giyerken ayakkabınızın ve çoraplarınızın içine biraz karbonat serpin.

ÇAY

Siyah çayın içindeki tanik asit dediğimiz madde ayak kokusuna sebep olan bakterilerin ölmesini sağlar. Ayrıca gözenekleri de kontrol altına alır ve terlemeyi engeller.