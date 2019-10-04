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Ayakkabı boyacısından kitap kampanyasına anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" kampanyasına biriktirdiği 50 lira ile katkı veren ayakkabı boyacısı Salim Çiftçi, takdir topladı - Kaymakam Deniz Pişkin: - "Salim Çiftçi, benim gözümde birçok zenginden daha zengindir çünkü onun zenginliğinin bedeli yoktur, paha biçilemez"

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" kampanyasına her kesimden destek geldi.

Kampanyaya gündelik işlerden kazancı 50 lirayla destek veren ayakkabı boyacısı Salim Çiftçi'yi makamında kabul eden Kaymakam Pişkin, desteğin önemini vurguladı.

İlçede göreve başladığı dönemde "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" ve "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var" kampanyalarını başlattığını hatırlatan Pişkin, kampanyaların başarıyla devam ettiğini belirtti. Pişkin, şunları kaydetti:

"Hayırseverler tarafından kampanyamıza verilen destekler sayesinde, birçok okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. 'Okuyan Bir Tosya Hayalim Var' kampanyası sayesinde vatandaşlarımızın okuma alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağladık. Tosyalı olsun olmasın ülkemizin her yerinden, hatta yurt dışından bile kampanyamıza hayırseverler katkı sağladı. Bugün ise bu anlamlı bağışlardan biri daha gerçekleşti. Ayakkabı boyacılığı yaparak ve gündelik işlerde çalışarak biriktirdiği 50 lirayı kampanyamıza bağışlayan Salim Çiftçi kardeşimizden Allah razı olsun. Salim Çiftçi, benim gözümde birçok zenginden daha zengindir çünkü onun zenginliğinin bedeli yoktur, paha biçilemez. Kendisine ve bütün hayırseverlere şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Salim Çiftçi ise kütüphanelerin donanımlı öğrenciler yetiştirebilmek için çok önemli olduğunu belirterek başlattığı projeler nedeniyle Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı boyacısı KASTAMONU Kitap Kampanyası Tosya

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