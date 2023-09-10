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    4. Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Ayakkabı kokusunu önleyen 4 etkili çözüm!

    Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Ayakkabı kokusunu önleyen 4 etkili çözüm!

    10.09.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ayakkabı kokusu pek çok insanı rahatsız ediyor. Özellikle yaz aylarında daha çok maruz kalınan ayakkabı kokusunun nasıl önlenebileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Ayakkabılardaki kötü kokunun da çözümleri mevcut. Ayakkabı kokusunu önleyebileceğiniz etkili çözümleri haberimizin devamında derledik.

    Ayakkabı kokusunun verdiği rahatsızlık vatandaşları çözüm yolu aramaya sevk ediyor. Özellikle koku hassasiyeti olanlarda daha fazla rahatsızlık sebebi olan ayakkabı kokusunun önüne nasıl geçileceği ile ilgili pratik çözümler mevcut. Bazı bitkilerin ayakkabı kokusunu gidermede öne çıktığı biliniyor.

    AYAKKABI KOKUSUNU ÖNLEYEBİLEN 4 PRATİK YÖNTEM

    Kötü koku problemi, ayaklarda ve ayakkabılarda görülebilir. Ancak ayakkabılardaki kötü kokunun önlenebilmesi için tercih edilebilecek 4 pratik yöntem de bulunuyor. İşte söz konusu 4 yöntem şu şekilde; karbonat, bazı bitkiler, pudra ve poşet çay.

    Karbonat: Kötü koku denildiği zaman pek çok kişinin aklına karbonat gelebiliyor. Nitekim kokan ayakkabıların içerisine geceden karbonat serpiştirilir ve hava alacağı bir yerde bekletilir. Sabah içerisindeki karbonatlar silkelenir ve kötü kokunun sona erdiği görülebilir.

    ayakkabi-kokusu-3-custom

    Bazı Bitkiler: Adaçayı, portakal kabuğu, lavanta ya da greyfurt kabuğu ayakkabıda oluşan kötü kokuyu önleyebilir.

    Pudra: Bir miktar pudra ayakkabıların içerisine geceden koyulur ve sabah temizlenir. Bu sayede kötü koku probleminden kurtulmak mümkün olabilir.

    Poşet Çay: Birkaç adet poşet çayın üzerine bir çizik atılır ve geceden ayakkabıların içerisine koyulur. Sabah koyulan poşet çaylar temizlenir ve kötü kokunun sona erdiği görülebilir.

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