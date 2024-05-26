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    4. Ayakkabı seçerken dikkat: Parmağınızın anatomisi bozulabilir! Özellikle kadınlarda görülüyor

    Ayakkabı seçerken dikkat: Parmağınızın anatomisi bozulabilir! Özellikle kadınlarda görülüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.05.2024 14:25
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    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş, topuklu ve sivri burunlu ayakkabıların, daha çok kadınlarda ayak başparmağı eğriliğini artırdığını söyledi.

    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş, yanlış ayakkabı seçiminin, ayak başparmağında şekil bozukluğuna ve bunyona neden olabileceğini belirtti.

    Dr. Altıntaş, “Ayak başparmak eğriliği, özellikle bayanlarda çok sık görülen bir hastalıktır. Ayak birinci parmağı kökünden dışa, birinci tarak kemiğinde içe doğru eğilmesiyle oluşur. Bunun en sık nedeni; genetik, düztabanlık ve ayakkabı kullanımına bağlı olarak gerçekleşmektedir. En sık semptomumuz, ayak parmağında eğrilik sonrasında da ağrıyla hastamız polikliniğimize başvuruyor. Bu hastalığın tanısını fizik muayeneyle koyuyoruz. Genelde hasta ayağını açtığı zaman birinci parmak ikinci parmağın altına ilerlemiş şekilde duruyor. Birinci tarak kemiği de içe doğru olduğu için orada bir eğrilik oluşuyor. Ayakkabının içerisinde bu sürtünmeye bağlı olarak birinci parmak kökünde iç tarafta bir kızarıklık meydana geliyor. Bu nasırlaşmanın adına da bunyon diyoruz” dedi.

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    Orta ve ileri dönem vakalarda cerrahi tedavi uyguladıklarını ifade eden Altıntaş, “Tedavide öncelikli olarak erken dönemde cihazlar ve fizik tedavi önerebiliyoruz. Orta ve ileri dönemde cerrahi tedaviler uygulanıyor. Yaklaşık şu ana kadar tanımlanmış 100’ün üstünde cerrahi tedavisi var. Standart olarak her hastaya uygulanan bir tedavi yöntemi yok. Hekimin tecrübesi ve hastaya bağlı olarak cerrahi tedaviler değişebiliyor. Bayanlarda sık görülmesinin nedeni de özellikle ucu dar topuklu ayakkabılardan kaynaklanıyor. Topuklu ayakkabıda ayağın anatomisi bozuluyor” diye konuştu. (İHA)

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    ayakkabı ayak
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