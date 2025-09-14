KADIN

Ayakkabı seçimlerine göre bugünkü modunu tahmin ediyoruz!

Bugün yerinde duramıyor musun yoksa tüm günü sakin mi geçirmek istiyorsun? Bu testin sonunda cevabı birlikte öğreniyoruz! Gel bakalım, seçtiğin ayakkabılar senin ruh halini ele verecek mi? 👇

1/8

Sabah hızlıca evden çıkarken ayağına ilk hangisini geçirirsin?

Sabah hızlıca evden çıkarken ayağına ilk hangisini geçirirsin?
Rahatım yerinde olmalı, o yüzden spor ayakkabı!
Babet, hem rahat hem şık.
Acelem olsa bile topukludan vazgeçmem!
Loafer, hem cool hem de ciddi görünmeliyim.
Terlikten rahatı var mı?
2/8

Özel bir davete gideceksin, hangi ayakkabıyı tercih edersin?

3/8

Peki, uzun bir yürüyüşe çıkacağın zaman hangisini tercih edersin?

Peki, uzun bir yürüyüşe çıkacağın zaman hangisini tercih edersin?
Sneaker, başka seçenek düşünmem bile.
Hiking botu, doğa benim mekanım!
Slip-on, pratik ve rahat.
Konforlu bir spor sandalet yeterli olur.
Converse, klasik ama hala vazgeçilmez.
4/8

Ofiste/okulda ayağında en sık hangisini görürüz?

Ofiste/okulda ayağında en sık hangisini görürüz?
Loafer veya oxford benim vazgeçilmezim!
Şık duran bir sneaker tercih ederim.
Düz topuklu çizmeler...
Babet, her şeyle uyumlu!
Topuklu ayakkabım olmadan asla!
5/8

Evde tembellik yaparken ayağına ne geçiriyorsun?

Evde tembellik yaparken ayağına ne geçiriyorsun?
Pofuduk ev terlikleri.
Çorapla dolaşırım, yeter.
Crocs tarzı rahat bir terlik.
Hiçbir şey, çıplak ayak özgürlüktür!
Ev için hafif spor ayakkabı, rahatım yerinde.
6/8

Yağmurlu bir günde hangi ayakkabı kurtarıcın olur?

Yağmurlu bir günde hangi ayakkabı kurtarıcın olur?
Su geçirmez spor ayakkabı.
Şık bir yağmur çizmesi...
Kalın tabanlı sneaker.
Loafer üstüne suya dayanıklı sprey sıkıp çıkarım! 🙄
Evden çıkmam, çorap ve terlikle battaniyeye sarılırım.
7/8

Arkadaşlarınla kahve buluşmasına giderken ne giyersin?

Arkadaşlarınla kahve buluşmasına giderken ne giyersin?
Hem rahat hem de şık bir sneaker.
İnce topuklu bot, bugün şık olmalıyım!
Espadril ya da sandalet, salak bir elbiseyle harika olur!
Loafer ya da oxford, ciddi ama şık.
Converse giyer çıkarım!
8/8

Tatile çıktığında en çok hangisini giyersin?

Tatile çıktığında en çok hangisini giyersin?
Konforlu spor ayakkabı, çünkü tatil boyunca gezeceğim!
Şık sandaletler, tatilde bile tarzımdan ödün vermem.
Parmak arası terlik! Deniz, kum, güneş modundayım.
Dolgu topuk ayakkabı ya da espadril tam benlik!
Bot bile giyerim, yeter ki cool gözüksün.
