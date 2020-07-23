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Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir? İşte Ayasofya imamları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii ibadete açılışına çok kısa bir süre kala Ayasofya imamları da açıklandı. Mehmet Boynukalın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından Ayasofya Camii baş imamı olarak atandı. Şimdi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın merak edilmeye başlandı. Peki, Ayasofya camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir nerelidir?

Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir? İşte Ayasofya imamları!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıklanan Ayasofya imamları arasında bulunan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografi detayları çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. 86 sene sonra tekrar Cuma namazı kılınacak Ayasofya Camii’de Ayasofya Camii baş imamı olarak Mehmet Boynukalın duyuruldu. İşte, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocaları arasında bulunan Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli soruları ile ilgili tüm detaylar...

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı tarafından Ayasofya Camii imamları duyurulduktan sonra Ayasofya imamları kim soruları sorulmaya başladı. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamları arasında gösterildikten sonra hayatıyla alakalı araştırılmaya başladı. Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir sorularının cevapları merak ediliyor.

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’de aldığı lisans eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yapan Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, yazma eserlerin neşri ve fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları alanlarında çalıştı.

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Mehmet Boynukalın’ın çok sayıda yayını bulunuyor. İmam olarak atanan ilk profesör olan Mehmet Boynukalın 1995 yılındaki yüksek lisans tezi ise İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası idi.

Ayasofya Cami imamları

Ali Erbaş tarafından açıklanan Ayasofya imamları arasında Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın yanı sıra İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer ve İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu bulunuyor. Ali Erbaş; Ayasofya Camii’nin atanan 3 imam ve 5 müezzine emanet edildiğini belirtti.

Ali Erbaş, özellikle ilk kez bir profesörün imam olarak atanıyor olmasına dikkat çekti. Ayasofya imamları dışında ibadete açılacak camide görev alacak müezzinler ise Mehmet Hadi Duran, Şükrü Asıleren, Rıdvan Akbaş, İbrahim Çoban ve Alpcan Çelik.

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