Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir? İşte Ayasofya imamları!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıklanan Ayasofya imamları arasında bulunan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografi detayları çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. 86 sene sonra tekrar Cuma namazı kılınacak Ayasofya Camii’de Ayasofya Camii baş imamı olarak Mehmet Boynukalın duyuruldu. İşte, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocaları arasında bulunan Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli soruları ile ilgili tüm detaylar...

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı tarafından Ayasofya Camii imamları duyurulduktan sonra Ayasofya imamları kim soruları sorulmaya başladı. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamları arasında gösterildikten sonra hayatıyla alakalı araştırılmaya başladı. Mehmet Boynukalın kimdir, nerelidir sorularının cevapları merak ediliyor.

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’de aldığı lisans eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yapan Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, yazma eserlerin neşri ve fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları alanlarında çalıştı.