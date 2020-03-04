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Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülen Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Marisa Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen hakkında Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

MARISA PAPEN KİMDİR?

Marisa Papen 1992 yılında Belçika’da dünyaya geldi. Mankenlik yapan Marisa Papen, Kudüs ve Mısır’daki kutsal mekanlarda çektirip paylaştığ çıplak fotoğraflarla tepkinin odağı oldu. Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen'in bu fotoğrafları büyük tepkilere neden olmuştu.

Yine 2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.

(DHA)

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