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Ayasofya’nın kapısını kırdı, kendini 'sadece ittirdim' diye savundu!

26.09.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii'nin bir kapısının daha kırıldığı ortaya çıktı. Davaya konu olan olay bugün 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kapıyı kırdığı öne sürülen A.K. duruşmada suçlamaları reddederken "Sadece ittirdim" diye konuştu.

Ayasofya’nın kapısını kırdı, kendini 'sadece ittirdim' diye savundu!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya, geçtiğimiz günlerde yapıya verilen zararla gündeme gelmişti.

KAPISI KIRILMIŞ

Ayasofya’nın bir başka kapısı daha kırıldığı ise bugün ortaya çıktı.

Davaya konu olan olay bugün 12’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü ve Ayasofya Camii Sorumlu Müdürü Tuncay Ramazan, kameralarda inceleme yaptıklarını, kapıyı kıran A.K. olduğunu belirterek A.K. hakkında kurum adına şikayetçi olduklarını söyledi.

‘DEVRİYE ATARKEN KAPININ KIRIK OLDUĞUNU FARK ETTİM’

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; kapının kırıldığı gece Ayasofya Camii’nin güvenlik görevlisi olarak nöbet tutan T.B., mahkemede tanık olarak dinlendi. T.B., şunları söyledi:

“O gün çalışıyordum. Sabaha karşı devriye atarken kapının kırık olduğunu fark ettim. Kameradaki arkadaşlara durumu bildirdim. Sabah namazında 05.29’da sonra yasak kapıya geçip, kapıyı kırdı. Kırdıktan sonra yukarıya çıktı. Üst katlarda biraz gezindi. Köşede biraz yattı. Sabah 08.00’da çıkıp gitti.”

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‘SADECE İTTİRDİM’

Kapıyı kırdığı öne sürülen A.K. hakkında “Kamu malına zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” dava açıldı. Sanık A.K., kapının kırılmasına ilişkin, “Kırmadım. Sadece ittirdim. Zincirler vardı. O kapı insan gücüyle kırılacak bir kapı değil” dedi.

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Hakim, kırılan kapının bir kültür varlığı olup olmadığını ve maliyetin tespit edilmesi için bilirkişi araştırmasına karar verdi.

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