Ayasofya'da tarihi mermerler kırıldı: İçerisi şu an panayır yeri gibi. Çok büyük zarar veriliyor

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii'nin geçtiğimiz günlerde tarihi tahta kapısı zarar görmüş, söz konusu durum çok konuşulmuştu. Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili ortaya atılan yeni 'tahribat' iddiası ise gündem yarattı.

TARİHİ MERMERLER KIRILDI

Cumhuriyet’e konuşan Tur Rehberi Özlem Kabasakal tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile kırıldığını öne sürdü.

İKİ HAFTADIR AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Camiye girişte bulunan müze zamanından kalma ve Ayasofya camiye dönüştürüldüğünden beri kullanılmayan X-ray cihazlarının yaklaşık iki haftadır aktif olduğu ve ziyaretçilerin çantalarına bakılıyor. Camiye girilmeden önce görevlilerin başı açık ve kısa kıyafetli olan ziyaretçileri, örtünmeleri için uyarıp örtü satış noktasına yönlendirme uygulamasına ise devam ediliyor.

Görevlilerin aktardığı bilgiye göre, içeride kalabalığı kontrol edebilmek için giriş kapısının zaman zaman kapatılıyor. Ayasofya’daki İmparatorluk Yolu’nda bulunan ve şu anda caminin çıkış kapısı üzerinde bulunan, bir kısmı önceden kırık olan mermerlerin ise başka kısımlarının da kırıldığı görülüyor.

"BU TARİHİ YAPIYA ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİLİYOR"

Kabasakal’ın iddiasına göre, içeriye temizlik yapmak için makaslı platform sokuldu. Bunun sonucunda da tarihi mermerler birçok yerinden kırıldı. Kabasakal, “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor. Ayasofya müzeyken büyük bir saygı içerisinde ziyaret ediliyordu. İçerisi şu an panayır yeri gibi” dedi.



