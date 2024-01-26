Ayçiçeğinde gümrük vergisi düşürüldü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





