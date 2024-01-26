HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ayçiçeğinde gümrük vergisi düşürüldü!

Ayçiçeğinde gümrük vergisi düşürüldü!

26.01.2024 00:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

Ayçiçeğinde gümrük vergisi düşürüldü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı
TBMM onaylamıştı! İsveç'in NATO üyeliğine onay Resmi Gazete'de yayımlandıTBMM onaylamıştı! İsveç'in NATO üyeliğine onay Resmi Gazete'de yayımlandı
Zeytinburnu'nda solunum cihazı evi yaktı! Engelli bir kız yaralandıZeytinburnu'nda solunum cihazı evi yaktı! Engelli bir kız yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan karar
En Çok Okunan Haberler
Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kaldıkları oda...

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kaldıkları oda...

ABD resmen duyurdu! 'İleriki günlerde başlayacak'

ABD resmen duyurdu! 'İleriki günlerde başlayacak'

Henüz fay kırılmadı, 7-7.5 deprem olabilir

Henüz fay kırılmadı, 7-7.5 deprem olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.