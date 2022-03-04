Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Ayçiçek yağa zam gelir mi?

Gıda maddelerine zam gelmeye devam ediyor. Buna örnek Ayçiçek yağı. Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı en çok zamlanan ürünlerin başında geliyor. Yemeklerin yapı taşı olan 5 litre ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın belini büküyor. Türkiye en çok ayçiçek yağı ithal eden ülkelerden biri olmasına rağmen ayçiçek yağı fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Son ortaya çıkan ayçiçek yağı fiyat listeleri vatandaşların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor.

SIVI YAĞ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ayçiçek yağının yerine kullanılan kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Bu karar 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi. Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elinde olacak. Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

ZAMLI AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR?

Ayçiçek yağı fiyatları artan dolar kuru ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Market raflarında geçtiğimiz yıllarda 50-60 TL aralığında satılan ayçiçek yağı fiyatı bugünlerde 100 lira üstüne satılıyor. Ortaya yeni çıkan ayçiçek yağı fiyatları listesinde başta 5 litre ayçiçek yağı fiyatı olmak üzere birçok ürüne zam geldi. Listede, Orkide marka 5 litre ayçiçek yağı adet fiyatı 203 lira olduğu görüldü. 1 litre ayçiçek yağı fiyatı ise 44,00 TL oldu. Orkide 2 lt ayçiçek yağı fiyatı 87,50 liraya çıktı. 3 lt ayçiçek yağı 127 TL’ye çıktı.

Ayçiçek yağı fiyatı öncelikle zincir marketler olmak üzere birçok markette, markasına göre değişkenlik gösteriyor.

Güncel ayçiçek yağı fiyatları şöyle:

Kırlangıç ayçiçek yağı 4 lt 101,84 TL

Migros ayçiçek yağı 2 lt 51,34 TL

Zade ayçiçek yağı 2 lt 60,69 TL

Evin ayçiçek yağı 5 lt 108,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL

