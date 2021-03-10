Ayda bebeğin annesinin hatırası mezun olduğu üniversitede yaşayacak

İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin aynı depremde vefat eden annesi Fidan Gezgin Keskin’in adı, mezun olduğu Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) yaşatılacak. Ayda bebeğin annesi Keskin anısına MCBÜ kampüsü içerisine çınar fidanı dikildi.

EŞİ İÇİN DİKİLEN FİDANA SU VERDİ

MCBÜ, “Yeşil ve çevreci kampüs” oluşturma hedefiyle Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde 20 adet fidanı toprakla buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin annesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Fidan Gezgin Kesgin anısına da çınar fidanı dikimi yapılarak hatırası yaşatıldı. Etkinliğe Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin de katılarak, eşi için dikilen fidana su verdi. Üniversite yönetimine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Gezgin, duygu dolu anlar yaşadı.

Doğal afetlerin insanlığın en büyük gerçeği olduğunu vurgulayan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Depremlerin insanları öldürmediği, yapılan binalardaki eksikliklerin, hataların sebep olduğu da bir gerçek. Ölümle Allah arasına giren bir sebep perdesi var. Depremler de bu sebeplerden biri. En büyük duamız Allah’tan kardeşimizin inşallah cennetle müjdelenmesidir. Bugün burada farkındalık oluşturmak ve üniversitemizden mezun merhum öğrencimiz Fidan Kesgin Gezgin hatırasını yaşatmak için bulunuyoruz. Onun anısına ekimini gerçekleştirdiğimiz bu fidanla geleceğe umut yeşertmek istiyoruz. Fidan da bizim ailemizin bir parçasıydı. İnşallah dualarımız onunla. Bu vesileyle İzmir depreminde vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah’tan gelene yapabileceğimiz bir şey yok. Bize düşen tedbirimizi düzgün alabilmek" dedi.