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Ayder Yaylası tatilcilerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı.

Ayder Yaylası tatilcilerle doldu

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Yaylada, oteller ve pansiyonlar ile dağ evlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Karadeniz Bölgesi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle oteller ve pansiyonlar ile dağ evlerinde boş yer kalmadı. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla dikkat çeken bölgede tatil planlaması yapanların tercihleri arasında doğa ve kültür turları ilk sırada yer alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra çoğunluğu Körfez ve Mena (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinden gelen turistler, bölgeye akın ediyor. Rize'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası’na da tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Bayram tatilinde yaylaya gelenler, doğa yürüyüşleri yapıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, yöresel çalgılardan tulum ezgilerini dinliyor. Yaylada sayıları artan salıncaklarda sallanalar doğa ile baş başa tatillerini geçiriyor.
Tatilciler, Ayder Yaylası'na hayran kaldıklarını belirterek yeşili, doğası ve şelalelerinin büyüleyici olduğunu belirtti.
'DÖRT MEVSİMİ YAŞIYORUZ'
Rize Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fatih Kızıltan, bayram tatilinde yayladaki tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini anlatan Kızıltan, "Bu yıl yaz turizm sezonu geçen yıla göre düşük yoğunlukta seyretse de bayram tatilinde tesislerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile yerli ve yabancı turistler yaylaya ilgi gösteriyor. Yayladaki tesislerde konaklayanlar Huser, Kavron, Pokut ve Sal gibi yaylaları geziyor, sis bulutlarının üzerine çıkıyor. Doğa ile baş başa kalanlar doyumsuz bir tatil geçiriyor. Yaylada sabah güneşle ısınanlar öğleden sonra gelen sis bulutu ile üşüyor. Ayder'de dört mevsimi bir günde yaşamak mümkün" dedi.
AYDER YAYLASI
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

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Ayder Yaylası tatilcilerle dolduAyder Yaylası tatilcilerle dolduAyder Yaylası tatilcilerle dolduAyder Yaylası tatilcilerle doldu

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