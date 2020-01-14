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  4. Aydın Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı alanı yapılaşmaya açacağı iddiası

Aydın Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı alanı yapılaşmaya açacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: - "Bir otel yapmıyoruz, rant nerede ben anlamadım. Kültür merkezinde rant mı olur? Bu arazide yüzde 60 inşaat hakkımız varken biz yüzde 5 yapıyoruz"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Tariş arazisini kamulaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesinin burayı yapılaşmaya açacağını iddia eden bir grup eylem yaptı.

Kuşadası ilçesinden gelen bir grup vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak "Tariş ihalesi iptal edilsin", "Kuşadası Tariş arazisine yapılaşmasız yeşil alan istiyor" pankartları açtı.

Grup adına açıklama yapan Bülent Tokuçoğlu, Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, Tariş arazisine yapmayı planladığı projeyi incelediklerini ve yoğun bir inşaatla karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü.

Tokuçoğlu, mevcut alanla ilgili imar planı değişikliği yapıldığını öne sürerek, "Biz bu imar değişikliğiyle ilgili itirazlarımızı gerçekleştirdik hem de dava açtık. Ancak dava süreci devam ederken birden kamulaştırılan alan yapılaşmaya açılmak istendi. Biz bu rant hırsıyla betona boğulmuş Kuşadası'nda yaşamak istemiyoruz." dedi.

Makamında gazetecilere açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Anıtlar Kurulu'ndan tescillenen projenin iddia edildiği gibi yapılaşma değil aksine vatandaşın hizmetine sunulacak bir proje olduğunu belirtti.

Projeyle ASKİ hizmet binası, kültür merkezi ve yeraltı otoparkı yapacaklarını aktaran Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bu arkadaşlar ‘otoparka karşıyız’ diyorlar. ‘Kültür Merkezi'ne karşıyız, rant’ diyorlar. Belediyenin yapacağı kültür merkezinde nerede rant var? Ben otoparkı yerin altında değil de nerede yapayım? Bugün kendi öz kaynağımızla ihalesi var. Bir otel yapmıyoruz, rant nerede ben anlamadım. Kültür merkezinde rant mı olur? Bu arazide yüzde 60 inşaat hakkımız varken biz yüzde 5 yapıyoruz. 550 metrekare bir bina oturtuyoruz. 11 dönümde 550 metre kare. Diğer tarafı komple yeşil alan. Yani 9,5 dönümü yeşil alan."

Çerçioğlu, projeyi yapmadan önce sandık kurarak halka sorduklarını, yüzde 90 oranında vatandaşın yeşil alan ve otopark istediğine dikkati çekerek alan içerisinde iki tarihi bina olduğunu, buranın restorasyonunu da belediyenin yapacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
arazi Aydın Büyükşehir Belediyesi kamu TARİŞ

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