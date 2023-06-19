HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Aydın’da 100’ün üzerinde fotokapanla Anadolu Parsı aranıyor! 60 yıldan bu yana kentte izine rastlanmadı

Aydın’da 100’ün üzerinde fotokapanla Anadolu Parsı aranıyor! 60 yıldan bu yana kentte izine rastlanmadı

19.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklarda Türkiye’de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı aranıyor. Türkiye’de Anadolu Parsı’nın arandığı 18 ilden biri olan Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan 100’ün üzerindeki fotokapanlara yansıyan görüntülerin incelendiği öğrenildi. Kentte 1962'den bu yana izine rastlanmayan Anadolu Parsı, leopar türleri içerisinde en iri olma özelliği taşıyor. İşte detaylar...

Aydın’da 100’ün üzerinde fotokapanla Anadolu Parsı aranıyor! 60 yıldan bu yana kentte izine rastlanmadı

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı’nın izini bulmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ederken Anadolu parsının öldürülmesinin cezasının 1 milyon TL olduğu belirtildi.
Ülkemizdeki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen yaklaşık yarım asırdan bu yana varlığı hakkında şüphe duyulan Anadolu Parsı aranıyor.

AW917341_01

“2010’DA DOLDURULMUŞ POSTU BULUNMUŞTU”

Nesli yıllar önce tükenen Anadolu Parsına ait tahnit (postun doldurulması) bir rastlantı sonucu 2010 yılının Aralık 2010 tarihinde Germencik’te bulunmuş, o dönemin Çevre ve Orman Aydın İl Müdür Vekili Süleyman Gündeay'ın katkılarıyla, temizlenerek Eski Doğanbey Köyü'nde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sergilenmesine karar verilmişti.

AW917341_02

“AYDIN’DA 1962’DEN SONRA İZİNE RASTLANMADI”

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Derneğimiz EKODOSD bugüne kadar Milli park çevresinde, Beşparmak Dağları'nda, Çine bölgesinde, Selçuk ve Şirince çevresinde parsla ilgili birçok araştırmalar yapmıştır. Son olarak 1962 yılında, Milli Parkın doğu yakasında Kaplankaya sırtlarında Söke Konak mahallesinden bir avcının bir Anadolu parsını vurduğunu tespit etmiştik. Beşparmak Dağları'nda yapmış olduğumuz araştırmalarda, bir tanesi sağlam bir şekilde kalmış, 4 adet kaplan kapanını bulmuştuk. Eski keçi çobanlarından, hayvanlarını yedikleri için demir kapanlarla Anadolu parslarını nasıl avladıklarını araştırmıştık. Anadolu Parsı'na ait tahnitin Germencik'te bulunmasının ardından araştırmalarımızı bu bölgedeki köylere çevirdik. Bulunan tahnite ait Anadolu Parsı'nın, Aydın-İzmir karayolunun kuzeyinde tepede görülen Kızılcagedik Köyü'nde vurulduğunu tespit ettik. Etrafı yaşlı zeytin ağaçlarıyla çevrili köyde yaşayan eski avcılarla konuştuk" demişti.

AW917341_04

“ANADOLU PARSI”

Kedigiller ailesinden olan Anadolu Parsı ormanlar, otlaklar, yaprak döken ormanlar, maki kaplı sarp ormanların olduğu alanlarda yaşamını sürdürür. Yaşam süreleri 20-25 yıl olup, bir seferde 2 veya 3 yavru doğurur. Genel olarak çok zarif ve çeviktir. Kürkünün rengi çok canlıdır. Gözleri karanlıkta çok iyi göründüğünden gece de avlanır. Post desenleri, sessiz yürüyüşü ve arazideki en küçük engebeden çok iyi yararlanması sayesinde, parsı doğada görmek çok zordur. Hem gündüz hem gece planlı hareketlerle koşmadan avını izler ve 6 mt.ye varan sıçramalarla avını yakalayarak, ağaç üzerine veya kaya kovuklarına taşır. Anadolu Parsı, leopar türleri içerisinde en iri olanıdır.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki en büyüklerden biri! Vatandaşın bahçesine girdiTürkiye'deki en büyüklerden biri! Vatandaşın bahçesine girdi
İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!
Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...
Anahtar Kelimeler:
Aydın fotokapan Anadolu parsı

En Çok Okunan Haberler

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.