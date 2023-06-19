Aydın’da 100’ün üzerinde fotokapanla Anadolu Parsı aranıyor! 60 yıldan bu yana kentte izine rastlanmadı

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı’nın izini bulmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ederken Anadolu parsının öldürülmesinin cezasının 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Ülkemizdeki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen yaklaşık yarım asırdan bu yana varlığı hakkında şüphe duyulan Anadolu Parsı aranıyor.

“2010’DA DOLDURULMUŞ POSTU BULUNMUŞTU”

Nesli yıllar önce tükenen Anadolu Parsına ait tahnit (postun doldurulması) bir rastlantı sonucu 2010 yılının Aralık 2010 tarihinde Germencik’te bulunmuş, o dönemin Çevre ve Orman Aydın İl Müdür Vekili Süleyman Gündeay'ın katkılarıyla, temizlenerek Eski Doğanbey Köyü'nde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sergilenmesine karar verilmişti.

“AYDIN’DA 1962’DEN SONRA İZİNE RASTLANMADI”

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Derneğimiz EKODOSD bugüne kadar Milli park çevresinde, Beşparmak Dağları'nda, Çine bölgesinde, Selçuk ve Şirince çevresinde parsla ilgili birçok araştırmalar yapmıştır. Son olarak 1962 yılında, Milli Parkın doğu yakasında Kaplankaya sırtlarında Söke Konak mahallesinden bir avcının bir Anadolu parsını vurduğunu tespit etmiştik. Beşparmak Dağları'nda yapmış olduğumuz araştırmalarda, bir tanesi sağlam bir şekilde kalmış, 4 adet kaplan kapanını bulmuştuk. Eski keçi çobanlarından, hayvanlarını yedikleri için demir kapanlarla Anadolu parslarını nasıl avladıklarını araştırmıştık. Anadolu Parsı'na ait tahnitin Germencik'te bulunmasının ardından araştırmalarımızı bu bölgedeki köylere çevirdik. Bulunan tahnite ait Anadolu Parsı'nın, Aydın-İzmir karayolunun kuzeyinde tepede görülen Kızılcagedik Köyü'nde vurulduğunu tespit ettik. Etrafı yaşlı zeytin ağaçlarıyla çevrili köyde yaşayan eski avcılarla konuştuk" demişti.

“ANADOLU PARSI”

Kedigiller ailesinden olan Anadolu Parsı ormanlar, otlaklar, yaprak döken ormanlar, maki kaplı sarp ormanların olduğu alanlarda yaşamını sürdürür. Yaşam süreleri 20-25 yıl olup, bir seferde 2 veya 3 yavru doğurur. Genel olarak çok zarif ve çeviktir. Kürkünün rengi çok canlıdır. Gözleri karanlıkta çok iyi göründüğünden gece de avlanır. Post desenleri, sessiz yürüyüşü ve arazideki en küçük engebeden çok iyi yararlanması sayesinde, parsı doğada görmek çok zordur. Hem gündüz hem gece planlı hareketlerle koşmadan avını izler ve 6 mt.ye varan sıçramalarla avını yakalayarak, ağaç üzerine veya kaya kovuklarına taşır. Anadolu Parsı, leopar türleri içerisinde en iri olanıdır.

İHA

