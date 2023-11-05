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Aydın'da 3 kişi hayatını kaybetmişti! AFAD Başkanı'ndan hayati uyarı: Yapılan uyarılara uyun

05.11.2023 20:53 | Son Güncelleme:
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Aydın’da dün etkili olan sağanak yağışın ardından saatler ilerledikçe zararın boyutu daha da arttı. 3 kişinin hayatını kaybettiği felakette 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye giden AFAD Başkanı Okay Memiş, bir gün önce AFAD ve meteorolojinin bilgilendirme yaptığını hatırlatarak, "Bazen göz göre göre, bu selden bir şey olmaz diyerek vatandaşlarımız araçlarını suya bile sevk edebiliyorlar. Bunlar çok uygun bir davranış tarzı değil." dedi ve uyarılara uyulmasını istedi.

Aydın'da 3 kişi hayatını kaybetmişti! AFAD Başkanı'ndan hayati uyarı: Yapılan uyarılara uyun

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, vatandaşların AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara uymalarını istedi.

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"BİR GÜN ÖNCE UYARIDA BULUNMUŞTUK"

Aydın Valisi Yakup Canbolat ile birlikte açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, "Bir gün önce AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından bu bölge için sarı kod ile ikazda bulunulmuştu. Aslında Trakya ve Çanakkale bölgesi için de turuncu kodlu aşırı fırtına uyarış vardı. Biz sarı kodlu yağış uyarısında can kaybı beklemediğimizi ifade edebiliriz. Bununla birlikte sarı kodlu ikaz olmasına rağmen, Valiliklerimiz, AFAD il Müdürlükleriniz, Jandarmamız ve Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer 112 paydaş ekiplerimiz marifetiyle ikazlarımız ulaştırıldı.

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Buna rağmen bulunduğumuz yerde Aydın Söke Demirçay Mahallemizde gece 03.30 sıralarında meydana gelen bölgesel aşırı yağış neticesinde 4 vatandaşımızın kayıp olduğu uyarısı yapılmıştı. Bu vatandaşlarımızdan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik ve bu 2 vatandaşımıza valiliğimizin koordinasyonunda ekiplerimiz ulaştılar. İki vatandaşımızın da arama çalışmaları devam ediyordu. Bize gelen bilgiye göre bir vatandaşımıza daha ulaşıldı. O vatandaşımıza Güneyyaka Mahallemizde ulaştık. Şu ana kadar üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz.

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ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kalan bir vatandaşımızın da arama çalışmaları geceden beri devam ediyor. Bu çalışmalarda Aydın Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda jandarma ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerimiz, Söke ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve STK’larımız ile birlikte bölgede yaşayan bütün duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte arama çalışmalarımız devam edecek. İnşallah kayıp olan bu vatandaşımıza da en kısa sürede ulaşırız" dedi.

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"Vatandaşlarımız yapılan ikazlara lütfen ciddiyetle riayet etsinler" diyen Memiş, şunları kaydetti:

"Bir sel hadisesinde 15 santimlik bir debide sele kapılması mümkündür. 35 santimlik debide de bir aracın sele kapılması da mümkündür. Dolayısıyla bu ikazlara göre vatandaşlarımızın tedbirli olmasında büyük fayda vardır. Çünkü bazen göz göre göre, bu selden bir şey olmaz diyerek vatandaşlarımız araçlarını suya bile sevk edebiliyorlar. Bunlar çok uygun bir davranış tarzı değil. Onun için vatandaşlarımızın bu tip ikazlara uymalarında büyük fayda görüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz."

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