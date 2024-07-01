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  4. Aydın'da acı olay! Evdeyken başına mermi isabet eden bebek hayatını kaybetti

Aydın'da acı olay! Evdeyken başına mermi isabet eden bebek hayatını kaybetti

01.07.2024 19:54
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Aydın'ın Söke ilçesinde acı bir olay yaşandı. Düğün konvoyundan ateşlenen mermi, evde annesiyle birlikte oynayan bebeğin başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan 11 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da acı olay! Evdeyken başına mermi isabet eden bebek hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde düğün konvoyu yine can aldı. Edinilen bilgiye göre, evde annesiyle birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI!

Kanlar içinde kalan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 11 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır mahalle sakinlerine çağrıda bulunarak, "Değerli Çeltikçi Mahallesi sakinlerimiz. Bayındır Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Lisesi tarafında bir yorgun kurşun küçük bir çocuğumuza isabet etmiştir. Bugün saat 14.00 sıralarında bu civarda silah sesi ya da atan kişi ile ilgili bilgisi olan vatandaşlarımız varsa, emniyet mensuplarına ifade vermesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Aydın bebek
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