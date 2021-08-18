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  4. Aydın'da asker eğlencesinde silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü

Aydın'da asker eğlencesinde silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü

18.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Efeler’de bir gencin asker eğlencesi meydan savaşına döndü. Silahların kullanıldığı ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle’de yaşandı. Mahallede yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi.

ORTALIK KARIŞTI

Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, alkolün de etkisiyle davetliler birbirine girdi. Kavganın çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde önce iki grup arasında kavga çıkıyor. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuyor.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olayda ayağından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

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Asker Aydın
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