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Aydın'da doktora kafa atan şüpheli: 'Bir şeyin yok' deyince kafa attım

21.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da adli muayene için getirildiği hastanede Doktor Doğancan Kılıç'a elleri kelepçeli halde kafa atıp yaralayan Tahir Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı. Doğan'ın ifadesinde, "Doktora kelepçeden dolayı elime kan gitmediğini söyledim. Bana 'bir şeyin yok' deyince kızgınlıkla kafa attım" dediği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

Aydın'da doktora kafa atan şüpheli: 'Bir şeyin yok' deyince kafa attım

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık günü saat 00.30 sıralarında trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir Doğan, elleri kelepçelenerek Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

DOKTORUN KAŞI YARILMIŞTI

Burada doktorun muayenesini bekleyen Doğan, iddiaya göre çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra Doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Doğan'ın yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada elleri kelepçeli olan Doğan, Kılıç'a kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, Doğan polisler tarafından yere yatırıp, etkisiz hale getirdi.

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11 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan, muayenesi yapılmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 11 saat sonra serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden harekete geçen Didim Cumhuriyet Savcılığı, Tahir Doğan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Doğan, bir gün sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

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11 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan, muayenesi yapılmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 11 saat sonra serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden harekete geçen Didim Cumhuriyet Savcılığı, Tahir Doğan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Doğan, bir gün sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

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Aydın
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