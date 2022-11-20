Aydın’da ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta boş çıktı

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir bankta sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çanta, bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrol edildi. Bölgedeki vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izlerken, çantanın boş çıkması rahat bir nefes aldırdı. (İHA)



