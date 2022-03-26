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  4. Aydın'da feci kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına TIR çarptı

Aydın'da feci kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına TIR çarptı

26.03.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada 42 yaşındaki Hanife Çankaya'ya, yolun karşısına geçmek istersen seyir halinde olan TIR çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'da feci kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına TIR çarptı

Korkunç kaza, dün saat 21.30 sıralarında Nazilli'de Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki TIR çarptı. Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaza sonrasında Denizli- Aydın kara yolu bir süre trafik akışına kapatıldı. Çankaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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