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Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un takım otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 futbolcu ve kulüp doktoru yaralandı.

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi

Alınan bilgiye göre, Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor takımının içinde bulunduğu Akın K. yönetimindeki 09 P 5562 plakalı otobüs, Çine-Karpuzlu karayolu Abak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 FUTBOLCU VE KULÜP DOKTORU YARALANDI

Kazada yaralanan 7 futbolcu ve kulüp doktoru, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Takımın, Karpuzlu Belediyespor deplasmanından döndüğü belirtildi.

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Aydın Süper Amatör Lig takım otobüsü Kaza trafik kazası

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