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Silah kaçakçıları yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi! Son 5 günde 77 ilde operasyon düzenlendi

17.05.2024 09:05
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Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik 77 ilde son 5 günde “Mercek-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve toplamda 1877 silah ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Silah kaçakçıları yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi! Son 5 günde 77 ilde operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonları düzenlendiğini belirterek, operasyonlar sonucu; bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 877 silah ele geçirildiğini, 2 bin 89 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler; Şırnak’ta yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan; 32 çeşit toplamda 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İstanbul’da 245 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi, 316 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 96 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 122 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 68 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi, 106 şüpheli gözaltına alındı. Konya’da 43 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi, 62 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır’da 56 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi, 143 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop’ta düzenlenen ’MERCEK-19’ operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 877 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ruhsatsız silah
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