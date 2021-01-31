Aydın'da korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kardeşköy-Osmanbükü yolunda meydana geldi.

Eyüp Emul yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe çarptı, daha sonra ise takla atarak sulama kanalına çarparak durdu.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile araç içerisinde bulunan Davud Emul (13) ile Harun Emul (18) Atatürk Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Davud Emul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

