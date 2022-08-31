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Aydın'da korkunç kaza! Otomobil, halk otobüsüyle çarpıştı... Ölü ve yaralılar var...

31.08.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil, halk otobüsüne çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da korkunç kaza! Otomobil, halk otobüsüyle çarpıştı... Ölü ve yaralılar var...

Kaza, İzmir Bulvarı üzeri Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. idaresindeki otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yolcu indirmek için durağa yanaşan O.K. idaresindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurda yığınına dönen otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Altıntaş (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.Ş. araçta sıkışırken, otobüste bulunan C.Ö. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün Y.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Altıntaş'ın cansız bedeni ise gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Otomobil halk otobüsü kaza
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