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  4. Aydın'da korkutan yangın! Bir depo dava alevlere teslim oldu

Aydın'da korkutan yangın! Bir depo dava alevlere teslim oldu

20.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da son 15 günde çıkan samanlık ve depo yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Büyük maddi hasara neden olan yangınların sonuncusu Nazilli’de meydana geldi. Saman preslemesi ve paketlemesi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında çok sayıda iş makinesi ve saman yandı.

Aydın'da korkutan yangın! Bir depo dava alevlere teslim oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yazırlı Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında Oktay Göktepe’ye ait olduğu öğrenilen ot ve saman dolu depoda çıkan yangına Nazilli ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı onlarca itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın hızla büyüdü. Bölgedeki hayvan çiftliklerine saman ve ot presleme işi yapan özel bir firmaya ait iş yerinde bulunan çok sayıda iş makinesi samanlarla birlikte alevlere teslim oldu. Deponun yanında bulunan ve arkasında dorsesi takılı haldeki bir TIR ise yanmaktan son anda kurtarılırken dorse hasar gördü. İş yeri çalışanları ise firma sahibi ve itfaiye ekiplerinin talimatları ile yanan alanda bulunan iş makinelerini başka iş makinelerinin yardımı ile yanan alandan uzaklaştırmaya çalıştı. İş makinelerinin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

İddialara göre depodaki iki farklı yerden başlayan yangının sebebinin kundaklama olabileceği ifade edilirken öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır tarafından yapılan açıklamada son 15 gün içerisinde 300’den fazla yangın çıktığı ve bunlardan 30'dan fazlasının depolara uygunsuz koşullarda istiflenen samanların kendi kendine yanmaya başlamasının da neden olabileceği ifade edilmişti.

Alınan ilk bilgilere göre yangında meydana gelen hasarın yaklaşık 2 milyon lira olduğu tahmin edilirken yangının tamamen söndürülmesinin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

(İHA)

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yangın Aydın

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