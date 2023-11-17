Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Aydın Efeler'de bulunan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kapasiteden fazla sayıda öğrenci bindiği için arızalanan asansörde facia yaşandı. İddiaya göre gece konserden dönen gençler, 15 kişi ve bin 200 kilogram kapasiteli olan asansöre 16 kişi bindi. Aşırı yük nedeniyle bozularak kayan asansörden çıkmak isteyen Zeren Ertaş (22), sıkışarak yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI!

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mühendis R.H.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NELER OLMUŞTU?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. ve asansör firması sahibi H.T. tutuklanmıştı.

15 GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Feci kazada 15 genç de ölümden döndü. Asansör bir süredir bozuk olmasına rağmen yetkililerin önlem almadığını ileri süren öğrenciler, olayın ardından Atatürk Kent Meydanı'nda oturma eylemi yaparak yurt yönetimini protesto etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliği, iddiaların araştırılması için 3 müfettiş görevlendirdi. Yurt Müdürü Esra Çolak ise açığı alındı.

(AA)





