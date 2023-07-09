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Aydın'da trafik kazası: Traktörle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

09.07.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: Traktörle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Şevket Güngör idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Veli Ö'nün kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil duvara çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki 3 yaşındaki Umut Güngör ile hamile olduğu öğrenilen İklime Güngör, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Traktör sürücüsü Veli Ö. gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

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