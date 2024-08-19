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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

19.08.2024 17:36
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Günlerdi Ege ve Marmara bölgelerinden gelen yangın haberleriyle ciğerleri yakıyor. Yangınlara gece ve gündüz devam eden müdahalelerin ardından Aydın’da meydana gelen yangın 3 gündür kontrol altına alındı.

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'ndeki kırsal alanda yangın başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan sortileri ile destek verdi.

aydin

Rüzgarın da etkisi ile çevre mahallelere yayılan ve 4 gündür süren yangınla ilgili güzel haber, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bozdoğan'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Yumaklı paylaşımında, ‘‘#Aydın Bozdoğan’daki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. #İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor’’ dedi. (İHA)

Orman yangınlarında son durum! İzmir, Aydın, Manisa, Bolu... Orman yangınlarında son durum! İzmir, Aydın, Manisa, Bolu...

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın İzmir İbrahim Yumaklı
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