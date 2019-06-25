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Aydın merkezli 2 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Aydın merkezli 2 ilde terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda İzmir'de 2, Didim'de 4, Nazilli'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Hizb-Ut Tahrir operasyon

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