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Aydın'da 15 yaşındaki çocuğun kaçırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Çocuk kaçırdığı şüphesiyle yakalanan zanlı ile ona yardımcı olan kişi, tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

İlçede yaşayan 15 yaşındaki A.K'yi kaçırdığı iddiasıyla İzmir'in Urla ilçesinde yakalanan A.Ç. ile ona yardım ettiği belirlenen E.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

- Olay

Söke ilçesinde 16 Ağustos'ta A.K'nin ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirmiş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çocuğu kaçıran kişinin A.Ç. olduğunu belirlemişti.

Güvenlik kameralarından şüphelinin çocukla birlikte önce Kuşadası'na ardından da İzmir'in Urla ilçesine gittiğini tespit eden polis, zanlıyı operasyonla yakalamış, ona yardım eden E.B'yi de gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk kaçırılma polis

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