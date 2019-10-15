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Aydın'da Afrodisyas festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Aydın'da Afrodisyas festivali başladı

AYDIN(AA) - Aydın'da, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisyas Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Karacasu Kaymakamlığı ve Karacasu Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen festival kapsamında kent meydanında etkinlikler düzenlendi.

Festivalde sembolik olarak Afrodisyas kralı ve kraliçesi seçildi. Daha sonra Roma dönemine ait kıyafetlerle yapılan kortej yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşün ardından belediye binası önünde, 4 gün sürecek festivalin açılışı yapıldı. İran ve Gürcistan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasına, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getirerek başladı.

Karacasu'nun tarihi dokusuyla Türkiye'de örnek kentler arasında yer aldığını ve butik şehir olabileceğini anlatan Köşger, bu tür tanıtımlarla hak ettiği konuma geleceğini de vurguladı.

Köşger, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nin bulunmasında duayen foto muhabiri Ara Güler, kazı çalışmalarında ise Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'in büyük emeği olduğunu sözlerine ekledi.

Kaymakam Soley ise ilçenin uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılması için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Açılış törenine, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve vatandaşlar katıldı.

Karacasu Kültür Merkezi'nde "Ara Güler’den Seçkiler" sergisinin açılışıyla devam eden festival, 19 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afrodisyas festival roma turizm

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