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  4. Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu

Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 18:48 | Son Güncelleme

Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, akrabasını öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Adil Bağdatlı'nın (80) Çine Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde silahla vurularak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler Bağdatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağdatlı'nın eşinin yeğeni olduğu belirtilen H.Ö. (46), Aydın-Muğla kara yolunda trafik uygulaması yapan polislere Adil Bağdatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet miras zanlı

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