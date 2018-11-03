Aydın'da çevrecilerden jeotermal eylemi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santralini istemeyenler, yürüyüş ve basın açıklamasıyla seslerini duyurmaye çalıştı.

Yaklaşık 80 gündür, Kızılcaköy Mahallesi'nde kurulan çadırda, yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı eylemlerini sürdüren bölge halkı, bugün yürüyüş düzenledi. Jeotermal enerji santraline karşı çıkan yüzlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi önünden Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme katılanlar, ellerinde santral karşıtı dövizler taşıdı, "Jeotermal istemiyoruz" sloganı attı. Meydanda ise polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

'YASALARA AYKIRI'

Meydanda sloganlar atarak jeotermal enerji santraline karşı tepkilerini dile getiren topluluk adına açıklama yapan avukat Akın Yakan, "Aydın'da yapılmaya çalışılan, çiftlik alanı olarak tanımlanan alandaki jeotermal tesisi halk istemiyor. Bu eylem, bu yürüyüş ve mitingin anlamı ve amacı budur. Yapılması planlanan bu tesis, Mimar Sinan Mahallesi'ne kuş uçumu 1000 metre civarındadır. Yerleşim yerlerine bu kadar yakın noktalara, yakın yerlere, jeotermal tesisi kurulması açıkça yasalara, uluslararası normlara aykırıdır. Jeotermal tesis kurulmak istenen alan birinci sınıf tarım alanıdır. Zeytin ve incir ağaçları içerisinde hiçbir şekilde jeotermal enerji santrali yapılmaz. Biz buna karşıyız" dedi. Yürüyüş ve miting yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından topluluk, sessizce dağıldı.