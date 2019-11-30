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Aydın'da çiftçi, pamuk yerine bezelye ekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, üreticiler pamukta beklediklerini bulamayınca alternatif ürün olarak, konserve fabrikalarından gelen talep üzerine bezelye üretimine yöneldi.

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, üreticiler pamukta beklediklerini bulamayınca alternatif ürün olarak, konserve fabrikalarından gelen talep üzerine bezelye üretimine yöneldi. İlk etapta ilçedeki toplam 5 bin dekar araziye bezelye ekildi.

İncirliova'da bu yıl pamukta istedikleri geliri elde edemeyen üreticiler, alternatif ürün arayışına girdi. Geçen yıl çiftçi Murat Şayık (39) tarafından deneme amaçlı ekilen bezelyede istenilen verim elde edilmesi ve konserve fabrikalarından gelen talep üzerine, üreticiler bu ürüne yöneldi. Alternatif ürün olarak tercih edilen bezelye, ilçede ilk etapta 5 bin dekarlık bir alanda ekilmeye başlandı. Verimin iyi olması halinde ilçedeki birçok çiftçinin daha bu ürünün ekimine yönelmesinin beklendiği bildirildi. Bezelye ekimi yapan çiftçilerden Murat Şayık, "Bezelye konservesi yapan fabrikalardan talep geldi. Biz de pamukta umduğumuzu bulamayınca alternatif ürün arayışındayken karşımıza gelen bu teklifi değerlendirdik. Şu an 400 dönüm arazime bezelye ektim. Dönüm başına ortalama 700 - 800 kilo civarında rekolte bekliyorum. Konserve fabrikası ile bezelyeyi kilosu 1 lira 60 kuruştan almak üzere sözleşme imzaladık" dedi.

Bezelye hasadının 15- 20 Nisan gibi yapıldığına dikkati çeken Şayık, "Bunun en güzel yanı ise o tarihlerin pamuk ekiminin de zamanı olması. Bezelye hasadının ardından hemen pamuk ekimi de yapabiliriz. Bu nedenle bezelye ekimi bize çok mantıklı geldi. İlçede bezelye eken başka üreticiler de oldu. Beklentimiz büyük" dedi.

'BÖLGEMİZE BİR ALTERNATİF ÜRÜN DAHA GELDİ'

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, bezelyenin Aydın bölgesinde ekilen bir ürün olmadığına dikkati çekerek, "Bu sezon pamuğun da para etmeyişi, çiftçimizi gerçekten bir arayışa soktu. Her tarafa buğday ekiliyordu. Çiftçi nereye satacağını şaşırdı. Konserve fabrikalarından gelen talep üzerine önderlik yapan bazı üreticiler bezelye ekmeye başladı. Yeni bir ürün olduğu için geçen yıl küçük bir deneme yapıldı. Ancak geçen yıl su taşkınlarından dolayı verimi tam olarak tespit edemedik. Bu yıl daha net ortaya çıkacak. Olumlu sonuç alınırsa, üretici sayısı daha da artacaktır" diye konuştu.

Bezelyenin daha çok İzmir'in Torbalı ve Bergama ilçelerinde yetiştirildiğini vurgulayan Kaykı, "Ancak, konserve fabrikaları bu yıl İncirliova ve yöresine doğru kaymaya başladı. İyi ki böyle bir şey yapmışlar, böylelikle çiftçimize bir alternatif bir ürün daha geldi" ifadelerini kullandı.

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