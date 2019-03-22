Aydın'da cinayet

Aydın'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaraladıktan sonra zincirle boğarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesinde cıvata dükkanı bulunan Ercan Öztürk, boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Öztürk ile iş yerinde görüştü. Bir süre konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirine saldırdı. Eşini elinden bıçakla yaralayan Ercan Öztürk, daha sonra zincirle boğarak öldürdü.

Kendi elinde de bıçak yarası olduğu öğrenilen Öztürk, polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen ekipler, zanlıyı gözaltına alındı.

Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

