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Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:58 | Son Güncelleme

Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinan Karayiğit (25), Umurlu Mahallesi'nde halı yıkamacı dükkanında bozulan bir dinamoyu tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karayiğit'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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akım dinamo elektrik tamir

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