HABER

Aydın'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:18 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 1712 Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi sırasında bu binadan yükselen dumanları gören polisler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, içeride mahsur kalan Halit Bekler (59) ile eşi Şengül (59) ve oğlu Cumhur Bekler'i (29) tahliye etti.

Dumandan etkilenen bu kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halit ve Şengül Bekler çiftinin hayati tehlikesi bulunduğu, oğullarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Bingöl'de korkutan deprem! Bingöl'de korkutan deprem!
Cezayir Ümmet Meclisinde ara seçimleri iktidar partisi kazandıCezayir Ümmet Meclisinde ara seçimleri iktidar partisi kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EV YANGINI itfaiye Nazilli yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de korkutan deprem! 4.2 şiddetiyle sallandılar!

Bingöl'de korkutan deprem!

Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Taksim karıştı! İstiklal caddesinde meydan kavgası!

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.