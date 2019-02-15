Aydın'da firari FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.Ö'nün, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.
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