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Aydın'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 01:48 | Son Güncelleme

Aydın'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyreden F.D. idaresindeki 09 AAB 842 plakalı kamyonet, Yazırlı kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir İlgezdi'ye (28) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İlgezdi yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İlgezdi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü F.D. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozdoğan Kaza Nazilli

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