Aydın'da karısını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Aydın'da eşini bıçakla yaraladıktan sonra zincirle boğarak öldüren sanık Ercan Öztürk'ün, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Öztürk, taraf avukatları ve maktul Zeynep Öztürk'ün yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Öztürk, olay anına kadar eşiyle boşanma aşamasında olduğunu ve daha önce de birkaç kez tartıştıklarını söyledi.

Olay günü eşinin, iş yerine geldiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"(Ne işin var burada?) diye sorduğumda çocuğu görmeye geldiğini söyledi. Ben de 'Çocuğu görmek istiyorsan burada değil okulda görebilirsin.' dedim. Daha sonra tartışmaya başladık. Sesimiz dışarıya çıkmasın diye de dükkanın kepenklerini indirdim. Eşime, M.Y. ile yaptığı yazışmaları sordum. Beni 'Adam olsaydın da başkasına baktırmasaydın.' diye itti. Eşimi korkutmak için elime bıçağı aldım. Daha sonra elimi ısırdı ve bırakmadı. Boğuşma esnasında dükkanda kilo ile sattığımız zinciri eşimin boğazına doladım. Öldüğünü bilmiyordum, bayıldı sanmıştım. Eşimi çok seviyorum. Çok pişmanım."