HABER

Aydın'da "kira artışı" kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Aydın'da "kira artışı" kavgası: 1 ölü

Aydın'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde Aytunç Çağ (54) ile üst katında oturan kiracısı Erhan Kahvecioğlu (38) arasında iddiaya göre "kira artışı" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağ, bıçakla kiracısını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kahvecioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Çağ, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları
Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmışÖldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklama ev sahibi kiracı tartışma

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Profesör davet etti: Herkesin görmesi gerekiyor

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.